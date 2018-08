Luego del triunfo, AMLO se reúne con José Antonio Meade

Agencia

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador desayunó en su casa con José Antonio Meade, a quien calificó como una persona "decente, buena, honorable".

En un video publicado en su cuenta de Twitter, López Obrador dijo que se reunió con el ex candidato presidencial del PRI-Verde-Panal, porque la "nobleza obliga", pues Meade fue "el primero que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que me fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país".

Sentado junto a López Obrador en la sala de su casa, Meade deseó suerte al tabasqueño.

Le agradezco mucho la reunión y la oportunidad de conversar. Le deseo @lopezobrador_ el mayor de los éxitos. https://t.co/F1PDhl01d1 — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 3 de agosto de 2018

López Obrador no especificó el motivo de la reunión ni los temas que trataron en ésta.

Desde el 2 de julio, el virtual presidente electo dijo que invitaría tanto a José Antonio Meade como a Ricardo Anaya a una reunión para convocarlos a la reconciliación.

Ayer el secretario particular de Meade, Antonio Rojas se reunió con el particular de López Obrador, César Yáñez en su casa de transición.

El 1 de julio por la noche me habló por teléfono para reconocer nuestro triunfo, José Antonio Meade. En ese entonces, le expresé que lo buscaría para conversar.

Hoy nos reunimos. pic.twitter.com/36oxg0Dsgw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 3 de agosto de 2018

