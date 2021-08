AMLO instruye a la Segob intervenir en el caso de José Eduardo

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a que atienda el caso del joven José Eduardo Ravelo, presuntamente asesinado y abusado sexualmente por policías de Mérida, Yucatán.

"La mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando a decir que no venga, voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo Federal presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se consigue a los responsables".