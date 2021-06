AMLO anuncia que se aplicará segunda dosis contra Covid en la mañanera

Ciudad de México.- Con el objetivo de enviar un mensaje de confianza a la vacunación contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López obrador anunció que se le aplicará en su conferencia de prensa matutina la segunda dosis de la vacuna de los laboratorios AstraZeneca.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reiteró su llamado a la población mexicana a que se apliquen la vacuna por los beneficios que se obtienen.