AMLO apoya 'pacto de paz' de Madres Buscadoras con cárteles

El Presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó el pacto por la paz con el crimen organizado, propuesto por la activista Delia Quiroa Flores Valdez, para erradicar las desapariciones en el país.

"Sobre esto que estás planteando, yo estoy de acuerdo. Ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos, hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan de Fuerzas Armadas o de policías estatales. Hay enfrentamientos entre organizaciones, criminales y Fuerzas Armadas, y policías también; y hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente.

A través de una carta, Delia Quiroa, también portavoz del colectivo de "Madres Buscadoras" en Tamaulipas, propuso la firma de un "Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz", a los líderes de los Cárteles de:

La activista, quien padeció la desaparición de su hermano Roberto en 2014, decidió hacer este llamado a los líderes del narcotráfico ya que afirmó que desde 2008 el país se encuentra sumido en una "espiral de violencia", cuyas cifras de desaparecidos podría incrementar tres veces más.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador realizó un exhorto a los cárteles a no actuar de manera de violenta y comportarse como buenos ciudadanos.

"Yo estoy de acuerdo (...) que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro. Yo sí (suscribo este llamado), todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia yo lo apruebo.