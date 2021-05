AMLO aprovechó para "macanear" en su gira por Sinaloa

MÉXICO.- Durante su gira por Sinaloa y visitar la presa Picachos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se dio tiempo para tomar el bate de béisbol, en su gira de trabajo.

El mandatario oriundo de Tepetitán, Tabasco, con guayabera y pantalón de vestir, subió al montículo de tierra aprovechando el descanso de su gira.

El ejecutivo dejó pasar los primeros tres lanzamientos y conectó entre tercera y segunda lo que provocó gritos de los asistentes.

Hizo el intento correr a primera con las manos en alto en señal de triunfo.

El presidente López Obrador se tomó una fotografía, sin guardar la sana distancia, con los equipos de su deporte favorito.

Gira de @lopezobrador_ por Sinaloa, acompañado de @QuirinoOC pic.twitter.com/eQSvYBhoIN