AMLO apuesta la presidencia contra retiro de Loret de Mola del periodismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó al periodista Carlos Loret de Mola a que si comprueba de que su hijo Andrés Manuel López Beltrán aparece en su testamento político para que sea candidato a la Presidencia para 2030, como aseguró en su columna en El Universal, donde revelará su testamento político y dejará la presidencia, pero si no es cierto, Loret de Mola deberá dejar el periodismo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo señaló que Loret de Mola podría dedicarse a hacer guiones para telenovelas, pues "tiene talento para la imaginación, pero que no haga periodismo".

"Hace como cinco días leí una columna, no la leí, vi el encabezado y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice que "fuentes muy cercanas" - aquí la fuente de Palacio - tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político y que primero va a ser Claudia (Sheinbaum) y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento político. Creo que lo publicó en El Universal” .