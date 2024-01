AMLO: aquellos contra la Guardia Nacional protegen a criminales

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la presencia de la Guardia Nacional en diversas localidades del país, destacando que aquellos que están en contra de que se presenten en sus comunidades, es porque protegen a los criminales.

Al ser cuestionado sobre las comunidades afectadas por los desplazamientos en el estado de Chiapas, el mandatario subrayó la participación activa de la Guardia Nacional en la región.

Además, aprovechó la oportunidad para instar a la población a no respaldar a las bandas criminales.

"Ahí estamos atendiendo, protegiendo al pueblo, está la Guardia Nacional y aprovecho para hacer el llamado a la gente para que no apoye a las bandas de delincuentes", afirmó.

-"¿Cómo hacerle?" , se le preguntó.

"Con más presencia de la Guardia Nacional, que no impidan la presencia de la Guardia Nacional, porque hay lugares donde no quieren que esté la Guardia, me consta, sitios donde no se podía conseguir un terreno para construir un cuartel", agregó el mandatario durante su conferencia en Palacio Nacional.