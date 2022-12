AMLO arremete contra comunicadores que apoyan a Ciro Gómez Leyva

Tras el ataque armado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, 180 periodistas, entre reporteros, editores, moneros y articulistas, firmaron una carta abierta en la que exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese el "hostigamiento" contra comunicadores críticos. Sin embargo, el mandatario mexicano los calificó "del régimen" e hizo caso omiso a su petición.

En la mañana de este miércoles durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador se lanzó contra el expresidente Ernesto Zedillo y aseguró que a sus adversarios les molestan las mañaneras.

"Entonces como no pueden, pues los insultos y se sienten agredidos. Y ahí están los abajo firmantes, puro periodista del régimen diciendo de que yo polarizo. ¡No, politizo y lo voy a seguir haciendo en bien del pueblo porque es algo muy importante como para dejar este asunto de la información en manos del hampa del periodismo!" , expresó López Obrador. "Es la información al pueblo, es un derecho constitucional el derecho a la información, cómo se lo vamos a dejar a ellos. Entonces lamento mucho el que estén enojados, por eso hay que investigar bien el lamentable atentado a Ciro Gómez Leyva" , agregó.

"¿Se puede hacer una investigación independiente y libre sobre el atentado en mi contra cuando desde Palacio Nacional insisten en que fue para dañarlos?": Ciro Gómez Leyva pic.twitter.com/apX7h5qNEy — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 20, 2022

Aseguró que antes "daba muy buenos resultados" el "acuerdo" del régimen con los medios de información, acusó una campaña "feroz" en contra de su gobierno con un "bombardeo día y noche", y afirmó que ahora se respetan las libertades.

"¿Ustedes han visto que en los últimos tiempos entren nuevos escritores a los periódicos? ¡Nada, son los mismos! Y es Riva Palacio, y es López-Dóriga, y es Loret de Mola, y es Dresser. Ahora no voy a mencionar a Ciro. Pero es lo mismo, son los mismos", señaló al también mencionar a Jorge Ramos.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador arremetió otra vez contra los periodistas que se solidarizaron con el periodista que sufrió el ataque armado: "Ahora sacan un manifiesto, empiezo a leer quienes firman, los mismos, cuánto tiempo llevan cuestionándonos. Vean el manifiesto y vean los nombres, y vean si uno de ellos, uno de ellos, en los cuatro años que llevamos ha escrito algo, no a favor, sino equilibrado con relación a nosotros. ¡Ninguno, ninguno, puro contra, es hasta un timbre de orgullo!" . Al ser cuestionado si considera que los pronunciamientos que ha hecho contra comunicadores "aumenta el riesgo de que ellos puedan ser blanco" de ataques, López Obrador respondió: "Todos tenemos la obligación de procurar vivir en paz, todos. Nosotros vamos a seguir actuando como lo hemos venido haciendo, de manera responsable, sí vamos a investigar el caso" .

Tras el atentado en contra de @CiroGomezL, 180 periodistas e intelectuales de todo el país refrendaron su solidaridad a través de una carta a la ciudadanía, además de que expresaron su indignación por las expresiones del presidente AMLO y exigieron que cesen. #PorLaMañana pic.twitter.com/m39qVzuKOZ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 21, 2022

Caso de Leyva será atendido en en la CDMX

Mencionó que no sería necesario que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, atrajera la investigación del ataque a Gómez Leyva porque le tiene confianza a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a cargo de Ernestina Godoy.

Indicó que él no sería capaz ni se atreve a mandar matar a nadie, además que el Estado que representa no es opresor. "No se trata de un crimen de Estado", dijo sobre el ataque el Gómez Leyva.

Con información de El Universal.