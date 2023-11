AMLO arremete contra jueza que amparó a 'El Nini'

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador señaló a María del Carmen Sánchez Cisneros, Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien suspendió la entrega inmediata a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas ‘El Nini’, presunto jefe de escoltas de ‘Los Chapitos’, sin un juicio de extradición de por medio.

"Casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado ¿qué es eso? Si esto no es corrupción, que me digan los Ministros de la Corte" .