AMLO arremete contra Luis María Aguilar por negar libros de la SEP

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tronó contra el Ministro Luis María Aguilar por resolver de bastante rápido que no se entreguen libros de texto y tardar 8 meses el caso del adeudo fiscal de Ricardo Salinas Pliego y Elektra.

Durante su conferencia matutina, López Obrador cuestionó para quién trabaja el Ministro y lo acusó de conservador, retrógrada y de no ser un buen juez.

‘Se le envía a Aguilar y dos días después lo resuelve Aguilar, paralizando la entrega de libros. Se llevó una semana, cinco días hábiles. Bueno, pero ya encarrerado, viene la de Coahuila, igual, le llega a la presidenta el 16, miércoles, el viernes se le asigna al mismo, y este 21 es lunes, ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila’, afirmó el Mandatario.

Y entonces, López Obrador decidió comentar contra el Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

‘¿Para quién trabaja el Ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros, que tengan libros de texto? ¿Está pensando él que si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros? ¿Está pensando que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo?’, lanzó.