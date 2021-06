AMLO asegura que no habrá carpetazo con la tragedia de la L12

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá carpetazo en el caso de la Línea 12 del Metro donde perdieron la vida 26 personas.

"Bueno, va a haber justicia, es lo que yo puedo contestar. Estoy esperando el dictamen y no va a haber impunidad, el que resulte responsable tiene que asumir su presunto delito y no sólo es el dictamen del Gobierno de la Ciudad, la Fiscalía está haciendo su investigación y es de oficio. Entonces, no va a haber carpetazo, va a haber justicia", comentó López Obrador en conferfencia.