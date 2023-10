AMLO asegura respaldo a judiciales ante cambios en fideicomisos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el Poder Legislativo elimina los fideicomisos de la Corte, el CJF y el TEPJF, los empleados del Poder Judicial no sufrirán consecuencias.

Ayer la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que extingue los fideicomisos del Poder Judicial.

El dictamen se presentará este miércoles a discusión en el pleno general y por tratarse de una reforma a leyes secundarias requiere solo el voto de mayoría simple para avalarse.

La reforma prevé la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que existen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, que al segundo semestre de este año sumaban 21 mil 554 millones de pesos.

En conferencia, el Mandatario aseveró que lo que se busca es acabar con los privilegios de los Ministros de la Corte.

‘Son los privilegios de los de arriba, que un Ministro gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que tiene con prestaciones, 4 o 5 veces más que lo que yo percibo, es cortar el copete a los de arriba, no afectar a los trabajadores’, agregó.

‘Están desinformando hablando que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones, no. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores’ , afirmó.

El Mandatario señaló que la decisión está en manos de la Cámara de Diputados y reiteró que el Poder Judicial está al servicio de una minoría rapaz.

‘Decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no les va pasar nada, no nos vamos a quedar con sus prestaciones, es con los de arriba, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre’, subrayó.