Anuncia AMLO traslado de Secretaría de Cultura a Tlaxcala

TLAXCALA.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Cultura será la primera en trasladarse a ésta entidad, para comenzar a funcionar desde el año próximo en el marco de la descentralización anunciada.

De acuerdo a Notimex, en un acto que sostuvo en el marco de su gira de agradecimiento, expuso que “hice el compromiso con el gobernador que va a ser la primera Secretaría que va a mudarse de todo el Gobierno Federal; la primera va a ser la Secretaría de Cultura que va ya a estar despachando desde el año próximo, la secretaria Alejandra Frausto, aquí en Tlaxcala, con sus secretarios, aquí vamos a comenzar”.

Acompañado de quien será la próxima coordinadora del Gobierno Federal en esta entidad, Lorena Cuellar, explicó que “Tlaxcala es un pueblo lleno de historia, lleno de cultura, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo progresista, un pueblo democrático, un pueblo humano, un pueblo justo”.

En el acto que se realizó en la Plaza de la Constitución de esta capital, recordó que en campaña ofreció que no iba a haber lujos “y se va a cumplir, no me voy a subir al avión presidencial”, pese a los retrasos o demoras de los vuelos comerciales.

“No hay ningún problema, es cosa nada más de pensar cómo era antes, cómo gobernó el mejor presidente que ha habido en la historia de México: Benito Juárez, en un carruaje y en un peregrinar por todo el país, descendiendo a la Patria, no vamos a caer en lujos de ningún tipo”, reiteró.

Luego de algunos abucheos que se escucharon al nombrar a funcionarios locales durante este acto, López Obrador apuntó: “voy a seguir diciendo que es el tiempo de la unidad, todos juntos para transformar a México; vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos y le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos primero los pobres”.

Abundó que como lo señaló en campaña gobernará con todos, “no es de que ya gané y yo a gobernar y ustedes a sus quehaceres, nada de eso, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, no va a haber divorcio”.

En este sentido aseguró que el presupuesto alcanzará para los proyectos señalados, ya que se combatirá la corrupción y se encabezará un gobierno honesto y austero en el que no aumenten los impuestos.

Asimismo, reiteró que se continuarán entregando los diversos apoyos sociales, solamente que ya no habrá intermediarios y no se hará en efectivo, sino con tarjeta.

"Va a haber un banco en los municipios de Tlaxcala, en todos los municipios va a haber una sucursal del Banco del Bienestar y ahí va a haber cajeros, se lleva la tarjeta y quien tenga el derecho va a sacar sus recursos, no se va a manejar dinero en efectivo con intermediarios”, reiteró.

En el ámbito local puntualizó que en esta entidad se crearán dos nuevas universidades públicas, además de que a más de 41 mil jóvenes se les apoyará con becas de tres mil 600 pesos para que se capaciten como aprendices para el trabajo en talleres, comercios y empresas, entre otros lugares.

Añadió que también se les brindará una atención especial a los jóvenes de familias de escasos recursos que estudien el nivel superior con una beca de dos mil 400 pesos mensuales para que puedan continuar su formación, y recordó que próximamente iniciará un censo para ubicar a los beneficiarios de este y otros programas.