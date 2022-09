AMLO ataca a ministros de la Corte por “no pensar en la 4T”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se equivocó en sus propuestas que hizo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues acusó que ya en el cargo cambiaron de parecer o ya no están pensando en el proyecto de transformación y de hacer justicia.

Los cuatro ministros que López Obrador ha propuesto en su gobierno son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf,

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que los ministros que propuso actúan más en función de los mecanismos jurídicos.

Señaló que no propuso una reforma para limpiar al Poder Judicial porque era muy complicado ir a fondo porque el Poder Judicial es un poder piramidal

"entonces en la base están los jueces, en medio están los magistrados y arriba está la Corte. Entonces dije `voy tener oportunidad de proponer a ministros´, hice mi cuenta, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México"