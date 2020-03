Se lanza AMLO contra Coparmex por constantes ataques

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer en contra de Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por los "ataques" que constantemente le propina.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario advirtió que el empresario podría estar detrás de la gente que acude a recibirlo a los aeropuertos para generar animadversión en su contra durante la emergencia sanitaria.

"Un supuesto representante de empresarios..., lo voy a decir: El director (sic) de Coparmex --que parece un sector del PAN--, quiere ser candidato y todos los días es atacarnos; entonces, no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente", advirtió.

"Si tengo que decir esto es porque el señor de Coparmex se pasa. Está bien que tenga aspiraciones, pero que no use su representación porque además afecta a los empresarios (y) no ayuda en nada".

López Obrador había advertido que en sus giras evitaría las concentraciones al llegar a los aeropuertos.

"El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios, de plano; son capaces de eso y de más, para que los medios de comunicación, que no nos quieren, puedan sacar la nota: 'Ahí esta el Presidente dando el mal ejemplo, comiendo en una fonda cuando debería estar esa fonda cerrada y el Presidente guardado'".