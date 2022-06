AMLO pide revelar audios de García Luna donde amenaza a testigos

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que se den a conocer las grabaciones de Genaro García Luna donde supuestamente -el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón- habría amenazado a testigos en su contra.

Ayer miércoles, fiscales estadounidenses dijeron que García Luna, habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya y que mencionó a Jesús "El Rey" Zambada, exjefe del Cártel de Sinaloa, en esa conversación, que fue grabada por funcionarios del gobierno estadounidense.

"Es un asunto muy delicado, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos, sobre unas supuestas grabaciones, ya una vez detenido de García Luna, lo grabaron.

"No se sabe si esto es prueba o se va a aceptar, independiente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma que se den a conocer. Siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozca todos los hechos, se reprueben, estigmaticen hechos de abuso de autoridad y represión, que no se quede en juzgados y en expedientes, porque esto ayuda mucho a purificar la vida pública", mencionó López Obrador.

En su conferencia de prensa, el mandatario dijo que estará pendiente para que sí se autoriza, estas pruebas se puedan dar a conocer.

En los documentos presentados el miércoles, los fiscales de la corte del distrito este de Nueva York también dicen que Genaro García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que le investigaban.

El presidente se pronunció porque se proteja a los testigos, algo que también es "responsabilidad del Estado mexicano".

Insistió en que en el caso de García Luna tiene responsabilidad el expresidente Felipe Calderón.

"Pienso, aunque era un personaje importante en el gobierno, la responsabilidad se tiene arriba, en la decisión equivocada de enfrentar el problema de la delincuencia, con medidas coercitivas, declarando la guerra, creo que ese fue el error principal y de manera improvisada", apuntó el titular del ejecutivo.

(Con información de El Universal)