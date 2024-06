AMLO augura 'inestabilidad financiera' en México por elecciones en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles que puede haber factores de inestabilidad económica y financiera en noviembre y diciembre por las elecciones en Estados Unidos.

En conferencia mañanera, explicó que por eso es necesario que su Administración deje una "reserva" o margen de maniobra al Gobierno de la futura presidenta Claudia Sheinbaum, en caso de que requiera incrementar la deuda.

"Nosotros estamos luchando porque sean 5 o 5.5 (del PIB), es decir, dejar dos puntos del Producto (Calderón y Peña Nieto la dejaron en 7), que son como 600 o 700 mil millones de pesos de reserva, por lo que se pueda necesitar" , aseguró AMLO.