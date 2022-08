AMLO autoriza que se abran los expedientes sobre la “Guerra Sucia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó que la Secretaría de la Marina (Semar) abra todos los archivos y expedientes que tenga sobre la llamada "Guerra Sucia", como lo está haciendo la Defensa Nacional (Sedena) en la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia entre 1965 y 1991.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el mandatario aseguró que a su gobierno le interesa que se conozca todo lo que pasó en este periodo.

"Ya se creó la Comisión de la Verdad para la investigación sobre este periodo que se conoce como la Guerra Sucia y hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde luego de todas las instituciones del gobierno. Yo no creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina”, explicó.

Para López Obrador el objetivo de abrir los expedientes es que se castigue a los responsables y que no se repitan los actos de autoritarismo.

"Esto de la Comisión de la Verdad, es algo que a todos nos importa, que nos interesa, conocer lo que pasó, castigar a los responsables, y sobre todo el que no se repita estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra de opositores y sobre todo que no haya desapariciones, que no haya crímenes, masacres, que se respete los derechos humanos. Entonces la subsecretaría de Gobernación está dándole seguimiento a este proceso y seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo”, detalló.