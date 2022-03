Difícil que no supiera del caso Ayotzinapa: AMLO responsabiliza a Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que es difícil que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado sobre la supuesta manipulación que realizaron los integrantes de la Marina, esto durante las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes.

“Yo les voy a poner un caso, yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Joaquín Guzmán Loera. No supe porque se considera que son temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, me enteré cuando se generó el conflicto, como era una situación muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo porque se hubieran registrado muchos muertos”, declaró el mandatario durante la conferencia matutina de este miércoles.

“Bueno, pero sí me enteré cuando se necesitaba, entonces sí creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho, no es cierto eso de que el presidente o el gobernador no sabía. No, sí se sabe”, añadió.