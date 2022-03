AMLO arremete contra Azucena Uresti por criticar vallas en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Azucena Uresti, por evidenciar las vallas que su Gobierno implemento como medida de seguridad ante las marchas por el 8M, sin embargo el mandatario declaró que el medio para el que trabaja la periodista también fue amurallado.

Durante la conferencia de prensa matutina el presidente mencionó que los medios de comunicación están al servicio de grupos opositores, y que solo la minoría se salva de este tipo de corrupción.

“Este tipo de comentaristas, de radio y televisión… Reciben consigna por o están al servicio de grupos de intereses creados” expresó López Obrador antes de mostrar el video de Uresti.

En el video de la periodista se puede escuchar que está denunciando que a un día antes de que se realizará la marcha por el 8M, México era una “ciudad amurallada”.

“¿Es tanto el temor o tendrá el gobierno alguna información que no quiere compartir? Que el mismísimo general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional en persona supervisa las instalaciones de las vallas metálicas frente a Palacio Nacional” dice Uresti en el video.

Por lo que, con carcajadas el titular del ejecutivo respondió que el trabajo del general, Rodríguez Bucio es precisamente supervisar este tipo de operaciones.

Asimismo, el mandatario mostró el video de un internauta en el que denuncia que las oficinas donde trabaja la Azucena Uresti, también se encontraban protegidas.

“Ese es el edificio de Milenio y ellos pidieron que se les protegiera y desde ahí estaba ella transmitiendo” declaró López Obrador.

“Se escandaliza @azucenau porque los edificios del centro están blindados. Lo bueno es que ella transmite desde la seguridad del edificio blindado de @mileniodiario” se lee en el tuit del video del internauta que muestra el edificio del medio de comunicación.

Tras las declaraciones hechas por el mandatario sobre que los comunicadores están al servicio de los grupos opositores, la periodista Azucena Uresti respondió que no está a favor de grupos de intereses creados.

“No señor Presidente @lopezobrador_ yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido, de la manera más respetuosa, mostrar las pruebas de sus dichos” escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter.

No señor Presidente @lopezobrador_

yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido, de la manera más respetuosa, mostrar las pruebas de sus dichos.