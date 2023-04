AMLO blindará datos de Fuerzas Armadas por supuesto espionaje de EU

Debido a que la Sedena y la Marina están siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono, la DEA, y algunos medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que blindarán información de las Fuerzas Armadas.

"Vamos a cuidar nuestra información por seguridad nacional, ya tomé esa decisión. Vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y de Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA", reveló durante su conferencia matutina.

"No va pasar nada porque la Secretaría de Defensa y de Marina y el Gobierno de la República son defensores de Derechos Humanos y no de hace espionaje como antes, no queremos facilitarle el trabajo a quienes está espiando", agregó.