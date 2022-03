AMLO decide no “meterse” en el caso de “El Bronco” tras detención

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió su opinión sobre la detención de Jaime Rodríguez, mejor conocido como “El Bronco”, por lo que aseguró que no se meterá en el caso debido a que no está relacionado con el Gobierno Federal, asimismo el mandatario aprovechó para declarar que se debe investigar bien sobre la culpabilidad del ex candidato, ya que no se debe “utilizar la ley para venganzas”.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó muy claro que el caso del exgobernador de Nuevo León es un caso que solo le pertenece a las autoridades del estado, por lo que el Gobierno Federal no estará involucrado en el asunto.

“Es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades… Yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno Federal… Se tiene que informar bien sobre las causas; lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad” detalló López Obrador.

El titular del ejecutivo manifestó que las autoridades de Nuevo León se deben de informar sobre los motivos y causas de este caso, y sobre todo presentar las pruebas para que todo sea de manera transparente e informar a la población sobre los avances del asunto, debido a que se trata de un tema muy importante.

El mandatario reprobó las fotos que se difundieron de Jaime Rodríguez, ya que “afecta la dignidad de las personas”.

Finalmente, resaltó que no intervendrá en el caso, ya que es un asunto del estado, por lo que decidió respetar “la soberanía” de la entidad.

Autoridades detienen a Jaime Rodríguez Calderón

Autoridades detuvieron a el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como “El Bronco”. Se le acusa de desvío de recursos y recolección de firmas para su entonces campaña presidencial del 2018. Una fuente develó que el ex mandatario será trasladado a uno de los Penales de Apodaca.

Fue mediante la rueda prensa Nuevo León Informa que el mandatario Samuel García, hizo referencia a la detención de "El Bronco".

Bronco firmas

Jaime Rodríguez es acusado de las “Bronco firmas”, evento donde funcionarios del gobierno de Nuevo León recolectaron 19 mil 114 firmas en apoyo a la candidatura independiente a la Presidencia de Rodríguez Calderón en 2018.

En ese año, Samuel García, quien era candidato de MC a senador acudió a una audiencia a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE para ratifcar una denuncia en contra de “El Bronco”.

García destacó que el INE le confirmó que tiene pruebas de que funcionarios recopilaron de forma ilegal las firmas y también audios de servidores públicos que fueron amenazados con apoyar a Rodríguez Calderón a juntar apoyos o perder su trabajo.

Desvío de recursos

A finales de 2019, el Congreso del estado de Nuevo León determinó que el entonces gobernador independiente, Rodríguez Calderón, desvío recursos del erario público para conseguir firmas que le permitieran obtener su candidatura presidencial, también por la vía independiente, y competir en las elecciones de 2018.