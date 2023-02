‘AMLO busca confundir’, marcha del INE y caso García Luna no se relacionan

Más de un centenar de organizaciones convocan este domingo a la concentración ciudadana en el Zócalo capitalino y 100 ciudades más para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echar abajo el Plan B de la reforma electoral.

La convocatoria se realiza en medio de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y los liderazgos de Morena de que, en el fondo, dicha concentración será para defender al ex Presidente Calderón y su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por lazos con el crimen organizado, así como por la defensa de privilegios para la burocracia.

Hasta el momento alrededor de 120 organizaciones se han unido a la manifestación, que se prevé se replique en 100 ciudades, 11 de ellas en Estados Unidos.

Para organizadores de la manifestación, dichas expresiones solo demuestran su desesperación por desanimar a los ciudadanos para que no asistan, pero lograrán el efecto contrario.

"Las acusaciones del presidente no permearon en la gente, por más que intente mezclar la sentencia de García Luna con la defensa del INE, no lo logra porque no hay un punto de coincidencia entre ambos temas" .