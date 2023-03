AMLO califica como “churro” la película ¡Que viva México!

El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del director Luis Estrada y su nueva película ¡Que Viva México!, cinta que dijo aún no haber visto, pero la calificó de ser un "churro".

"Estaba yo viendo una película, un churro en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores, le va a ir muy bien a la película (...) Sí, esa, esa, sí, también, también lo mismo, cineastas, buena ondita, progres, buena onditas. Es para consumo de los conservadores y les va a ir bien" , declaró.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario federal calificó de clasista y racista a ‘El Infierno’, película de Estrada de 2010.

"Tengo problemas ya con ese director (...) Una de las últimas películas que vi de este director, fue El Infierno y me pareció clasista y racista, porque hay una escena en donde manda uno de los capos a buscar asesinos más desalmados, sicarios, a ver, vamos a traer porque están enfrentados entre grupos, vamos a traer asesinos más desalmados, sicarios, y entonces resulta que los que llegan son indígenas" , dijo.

"Sí, de Oaxaca, zapotecos, que son los que cortan cabezas, eso es abominable, abominable, eso no es conocer la realidad de los pueblos indígenas, en Oaxaca no hay esos instintos asesinos, menos en las comunidades indígenas" , agregó.

No obstante, López Obrador auguró que la película será exitosa porque tiene como clientela a la clase media conservadora.

"Va a tener mucho éxito, son como los libros que escribe (Francisco) Martín Moreno, que vende muchísimo, porque tiene una clientela de clase media, conservadora, a vida de ese tipo de contenido. Entonces, ahí está la película, si tengo oportunidad, la voy a ver" .

Sobre Damián Alcázar, quien participa en la nueva cinta de Estrada, dijo que es el actor más consecuente que conoce.

"Damian es el actor más consecuente que conozco y lo respeto muchísimo, es algo excepcional, pero el director y todos los demás son así, progres, buena ondita" . "Nunca han estado realmente, hay otro actor, bueno, hay varios, (Jesús) Ochoa, ese sí, la compañera actriz, Dolores Heredia, en su tiempo, cuando estaba en activo, me refiero en la actividad política, María Rojo nos ayudó en momentos difíciles, Héctor Bonilla" . "(...) Pero este director (Luis Estrada) falsea la realidad, para quedar bien con los conservadores y les va a ir bien, les va a ir bien, nada más que ya enseñaron el cobre".

¡Que viva México!, una película llena de tropiezos

En febrero, el productor Luis Estrada, reveló a través de una entrevista a un medio de noticias nacional que "¡Que Viva México!" por fin saldría a la luz hasta el 23 de marzo en los cines de México, luego de una serie de trabas.

La película estaba planeada para ser estrenada inicialmente por Netflix el pasado 16 de noviembre, pero el director decidió retirarla por considerar que no estaba recibiendo el mismo trato como a otras cintas que llegaron a cines.

“Desde un principio habíamos hablado siempre que la película iba a tener un estreno en cines selectos similar a otras películas que ha tenido la plataforma” . “Estábamos viendo eso, esperando yo siempre que fuera el mayor número posible, cuando llega Bardo (que salió en más de 500 pantallas y arribará a la plataforma en diciembre)” .

Estrada demandó al Imcine y Eficine por arbitrariedades

El cineasta Luis Estrada demandó al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y al Estímulo Fiscal a Proyectos Cinematográficos (Eficine) por arbitrariedades para negarle presupuesto para su más reciente cinta ¡Que Viva México!

Acusó que el Imcine y su titular María Novaro bloquearon el financiamiento a su película en la que hace una crítica al actual régimen.

"Demandé a estas instituciones porque fueron usadas y manipuladas de manera ilegal para impedir que yo filmara" , dijo Estrada. "Entonces, será la Función Pública o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las que digan: 'Señor, no hay materia. Es usted un demente, caprichoso'" , agregó en entrevista. "Pero estoy asesorado por grandes abogados y ellos no se hubieran jugado el pellejo si no hubiera materia en las demandas" , señaló el cineasta,

El también guionista y productor denunció hace varios meses que en ambos organismos le pusieron todo tipo de trabas a la película que, finalmente, se estrenó este 23 de marzo en más de 3 mil salas del País, para luego llegar a Netflix.

"Con este proyecto traté de tumbar la puerta a patadas, con ariete, con bomba nuclear y no pude, me dijeron: 'No vas a hacer esta película este sexenio y de nuestra cuenta corre'" , contó el realizador de cintas como La Ley de Herodes y El Infierno.

