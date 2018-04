Cambio de leyes, hasta mitad de sexenio: AMLO

Agencia

NAUCALPAN, Estados de México.- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no le interesa llegar y enviar un paquete de iniciativas de reforma al inicio de su gobierno, sino que comenzará a trabajar, de obtener el triunfo, con el marco jurídico vigente.

De acuerdo con información de Notimex, en su segundo acto de campaña ayer en el Estado de México, reiteró que “yo quiero hacer los cambios hasta mediados del sexenio, porque considero que con el marco jurídico actual se puede transformar al país”.

En ese sentido, explicó que en la práctica las leyes se respetan en la forma, y se violan en el fondo, por lo que además de aplicar el marco jurídico vigente, también se necesita de la voluntad política para hacer que se cumpla.

Asimismo, hizo hincapié en que se mantendrán finanzas públicas sanas, con lo que se tendrán recursos para impulsar el desarrollo del país, junto con los recursos que se generen del mencionado combate a la corrupción, y a los privilegios, agregó.

El abanderado de los partidos Morena, del trabajo y Encuentro Social advirtió que habrá “cero corrupción, cero impunidad” y ésta será castigada se trate de quien se trate, incluso si ese fuera el caso, de algún colaborador cercano.

En este sentido, destacó que no obstante lo anterior, existe una reforma que le importa de manera particular en el sentido de reducir tanto el número de legisladores en las cámaras de Diputados y de Senadores, y que no haya plurinominales.

López Obrador también resaltó que los recursos también se obtendrán con la aplicación del plan de austeridad en el gobierno, que se utilizarán en beneficio del pueblo, porque “parte el alma ver que hay hambre en el país; que la gente no tiene ni para lo más indispensable”.

El objetivo, añadió, “es que México se convierta en potencia económica, porque tiene todo para lograrlo: recursos naturales y un pueblo bueno y trabajador”.