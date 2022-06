AMLO asegura que no “será alcahuete” en el caso Cesar Duarte

Luego que la semana pasada llegara el exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, extraditado de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no actuará como alcahuete, por lo que anunció que pedirá que haya una revisión a su caso para que no se omita ninguna acusación sobre posibles delitos que haya cometido.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el mandatario señaló que la solicitud de extradición en un inició se elaboró mal y se demostró que había intereses en que se hicieran mal la solicitud para beneficiar al exgobernador.

"Yo tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió, esa es la información. De todas maneras, voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición solo conduzca a uno o dos (delitos) y que estando aquí ya pueda obtener su libertad o sea que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no.

"Voy a pedir esa información. Me dijeron que no había ningún problema que se tienen, que desahogar todas las acusaciones, pero sí fuese el caso, entonces se procedería a pedir ante la instancia correspondiente que se actuara", dijo.

Sobre el llamado a que instancias federales atraigan el caso, López Obrador llamó a tener confianza a las autoridades locales de Chihuahua a que se juzgara al exgobernador conforme a derecho.

Aseguró que actualmente no hay impunidad "trátese de quien se trate".

"Tiene que ser la instancia que corresponde y tener confianza que harán bien. Ya no es el tiempo de antes ya no es que hacen una maniobra para favorecer a alguien porque hay línea política y ya pueden resolver cualquier cosa, no, si no actúan con rectitud hay denuncia pública. No hay impunidad para nadie, trátese de quien se trate. Ahora sí que ¿quién va en estos tiempos a tomar una decisión como se tomaban antes? Aquí no nos quedamos callados, sea quien sea” puntualizó el mandatario.

(Con información de El Universal)