AMLO acusa al Inai de reservar información en caso Odebrecht; niega instituto

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por caso Odebrecht.

En su conferencia matutina, el Presidente señaló que en la época neoliberal se crearon diversos organismos para simular que se combatiría la corrupción y que habría transparencia, como fue el caso del INAI, que le cuesta al pueblo mantenerlo mil millones de pesos al año, y entre sus decisiones estuvo la de dejar en reserva la información del caso Odebrecht.

Por ello, exhortó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a dar a conocer todo lo relacionado con ese tema. “Todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que asumir su responsabilidad, yo no voy a proteger a nadie”, subrayó.

Ante los cuestionamientos del presidente, el INAI negó que se ocultará información sobre caso Odebrecht y reveló que "a la fecha se tiene registro de 316 solicitudes y 22 recursos de revisión resueltos relacionados con este tema".

El INAI ordenó transparentar las actuaciones contenidas en la carpeta de investigación por el caso Odebrecht, ya que la publicidad de esa información es de interés público

El presidente reiteró su postura de mirar hacia adelante y que si se puede castigar los errores del pasado, lo mejor es evitar los delitos del futuro, “yo soy partidario de ver hacia adelante y que nosotros iniciemos una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad”.

El mandatario insistió que en en el país hace falta la Guardia Nacional y señaló que deben existir las policías estatales y municipales porque el gobierno federal debe contar con elementos para garantizar la seguridad pública, como existe en otros países.

Según el presidente, la mayoría de los ciudadanos está a favor de esta figura y esto lo deben tener en cuenta los legisladores, “porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta como si no existiera o como si no supieran y el pueblo es sabio”, afirmó. (Ntx)