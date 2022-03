AMLO apunta a Chumel: es el nuevo ideólogo de los conservadores

En tono irónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el conservadurismo tiene un nuevo ideólogo, el comediante Chumel Torres.

"Ni conocí yo, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más, no sabía de él, pero ahora el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda Brozo ni nadie más les funciona, ya es Chumel".