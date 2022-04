AMLO cierra DEA en México; fue la que detuvo a “El Chapo”

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cerrar la unidad antinarcóticos que trabajaba de la mano con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en México, la cual llevaba más de 25 años trabajando en el país, misma que ayudó a capturar al ex líder del Cártel Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera mejor conocido como “El Chapo”.

De acuerdo con Reuters, dos agentes de la DEA manifestaron que la decisión del mandatario fue “un golpe en materia de seguridad y en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos”, debido a la antigüedad que la unidad tenía en el territorio mexicano y por su participación clave en la captura de “El Chapo” Guzmán.

Se menciona que estos departamentos, manejaba el nombre de Unidades de Investigaciones Especiales (SIU, por sus siglas en inglés) la cual era administrada por los gobiernos nacionales pero cuentan con afluencia del país vecino.

Según la información, el objetivo principal de esta unidad estadounidense con presencia en México de desarticular los grupos delictivos a través de labores de inteligencia para capturar a los criminales con más poder y que participan alrededor de 15 nacionales del mundo.

Sin embargo se menciona que tal cierre se anunció desde abril desde el 2021, pero ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la DEA se han pronunciado tras la noticia, a su vez tampoco se sabe porque el Gobierno de México no lo externó en tiempo y forma.

For a quarter of a century, DEA shared tips and the most sensitive drug information with only a select group of Mexican police officers. The arrival of AMLO spelt the end of that unit.



"They strangled it," one DEA agent said.https://t.co/cwo0MlYDis