AMLO: comentario hacia Xóchitl era ‘política’, no violencia de género

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nuevo contra Xóchitl Gálvez y pidió que los magistrados del Tribunal Electoral le digan con qué dichos ejerció violencia de género contra la panista.

Durante su conferencia matutina, López Obrador lanzó un mensaje a la aspirante de la Oposición: ‘Esto es política’.

‘Que van a decidir, que yo no pueda referirme ya la señora. Vamos a esperar, a mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé. Y quiero que me digan, ¿ qué fue lo que dije , según lo cual, se trató de un agravio o hay violencia de género, en qué?’ , cuestionó AMLO.

El Mandatario federal insistió en preguntar a los magistrados del Tribunal Electoral en dónde está la violencia de género.

‘Pero como no voy a poder expresarme, porque tengo derecho además a la defensa, ¿que me digan los magistrados del Tribunal en donde está la violencia de género?’, reiteró .

En otro de sus comentarios, López Obrador acusó que a Xóchitl Gálvez la escogieron los oligarcas para engañar.

El Presidente defendió sus dichos y negó que esté haciendo lo mismo que hizo el panista Vicente Fox durante la campaña electoral del 2006.

-¿No transgrede el artículo 134 de la Constitución?, se le preguntó.

'No, porque no estoy llamando a votar por nadie', dijo AMLO.

-Está haciendo lo mismo que Fox.

‘No, yo lo que estoy haciendo es decir que los corruptos, los que saquearon a México quieren regresar a hacer lo mismo. No, no, no, no somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar’.

‘Y yo tengo el derecho de decir, y además tengo las pruebas, que son una pandilla de rufianes, de corruptos, que han hecho mucho daño al País’.