AMLO niega dar nombre de quién ‘abortó’ operativo en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO.- El coronel responsable del operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, en Culiacán, Sinaloa, y cuyo nombre fue revelado ayer, tendrá la protección que sea necesaria, pues no está solo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si hace falta se le protege, como a todos, pero no está solo... Somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad", sostuvo el jefe del Ejecutivo federal durante su conferencia de prensa de este viernes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

No obstante, López Obrador dijo que como servidores públicos “todos corremos un riesgo y desde luego tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios, pero el que nada debe nada teme... El que lucha por la justicia no tiene nada qué temer”.

Sobre este tema, el mandatario federal señaló que quienes hoy piden protección para el coronel Juan José Verde Montes, nombre dado a conocer ayer por instrucción del propio presidente, son los mismos que apostaron antes por la guerra.

Al preguntarle sobre el riesgo que pudiera representar haber dado a conocer el nombre del funcionario, dijo que “esto tiene que ver con la ida de la guerra, con lo que venía de antes, (donde) si alguien participaba en un operativo podía perder la vida”.

Agregó que en la época de la guerra se cometían excesos pues no solo se ajusticiaba, sino que “hasta se burlaban las autoridades de los fallecidos, se generaba odio. Eso ya no pasa, estamos cumpliendo nuestra responsabilidad no odiamos a nadie”, dijo.

Niega decir el nombre de quién ordenó ‘abortar’ el operativo

Sin embargo, al preguntarle sobre el nombre de quien ordenó suspender el operativo de captura contra Ovidio Guzmán, el mandatario se limitó a decir que se trató de una decisión consensuada, tomada en conjunto por el gabinete de seguridad.

“Aquí lo importante es que ellos deciden, el gabinete decide ‘hay que detener’, y se me notifica”, dijo el presidente de México.