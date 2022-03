AMLO celebra que funcionarios puedan promover la revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en el Senado del decreto que permite que servidores públicos puedan promover la consulta de revocación de mandato, “porque eso tiene que ver con la democracia”.

“Qué bien que todos podamos hablar de la consulta de revocación de mandato. ¿Qué estaba haciendo el INE?¡Callado! El INE está conspirando contra la democracia, cuando deberían de estar difundiendo… para informar a la gente, para llamar a la gente a participar instalando casillas en todos lados, no lo que han venido haciendo”, afirmó López Obrador.

Fue durante la conferencia matutina de este viernes 18 de marzo desde Minatitlán, Veracruz, donde conmemora el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera y evaluará “lo que se está haciendo para garantizar la paz en el estado”.

Además, aseguró que los medios golpean a su gobierno todos los días, pero no en Veracruz, “básicamente en la Ciudad de México”. Por ese motivo, destacó que los legisladores hayan aprobado que se pueda promover la consulta porque es más importante contar con el apoyo de las y los ciudadanos porque “si no se tiene eso, no hay autoridad”.

El mandatario comentó que hasta ahora no se sabe dónde van a estar instaladas las casillas para la consulta de revocación de mandato e hizo el llamado a que se corra la voz de dónde van a estarán para que la gente asista a votar.

“Yo invito a todos 10 de abril a votar, a participar, eso deberían de estar haciendo nuestros opositores de manera abierta, convocarlos a participar. Los que están en contra de la transformación llamando a votar a los que piensan igual, ¿para qué la guerra sucia, para qué el golpismo mediático, para qué el calumniar?”. “Esta es una buena oportunidad para Claudio X. González, Felipe Calderón, Fox, Zedillo, Carlos Salinas, todos llamando a votar abiertamente, sin hipocresías, hasta el señor Lozano está llamando a votar en contra mía, que bien porque está actuando con transparencia no como los otros”, añadió.

Por otro lado, sobre la iniciativa que plantea que los créditos de nómina se cobren directo a los patrones, el presidente Andrés Manuel afirmó que no está de acuerdo y que el gobierno no debe prestarse a una injusticia para los trabajadores.

“No estoy de acuerdo con esta reforma, no creo que embarcarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia el salario es sagrado e solo que permite el sustento de las familias y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera, el gobierno no debe prestarse a eso”, afirmó el mandatario.

