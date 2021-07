AMLO confirma que su hijo menor Jesús Ernesto se contagió de COVID-19

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador la reveló durante su conferencia de prensa conocida como "La Mañanera" que su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez, se contagió de coronavirus o Covid-19 "hace poco".

“Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco, y estamos conviviendo porque no se sabía porque a los adolescentes no les ‘pega’ fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba”, dijo en la ‘mañanera’.

"No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto", dice y señala que ni él ni su esposa tuvieron complicaciones porque se vacunaron.