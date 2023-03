AMLO considera un ‘bodrio’ informe de DDHH de EU

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arremetió este miércoles contra las críticas del informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos al considerarlo un ‘bodrio’ (mal hecha) y afirmó que está basado en calumnias.

Por segundo día consecutivo López Obrador utilizó su conferencia matutina para cuestionar al Departamento de Estado y dijo que esa dependencia elabora informes sin pruebas y “que protege al conservadurismo en América Latina, el Caribe y el mundo”.

“Si ustedes ven el informe... es un bodrio… no hay sustento, utilizan la calumnia” , agregó.

“En el Departamento de Estado no cambian. Es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional” , expresó el mandatario al referirse al reporte anual difundido esta semana en el que se mencionan los señalamientos contra miembros del ejército mexicano , policías municipales y oficiales gubernamentales acusados de violaciones a los derechos humanos y se alerta sobre la impunidad, las bajas tasas de enjuiciamiento y los riesgos a la libertad de expresión en México.

El presidente calificó de "bodrio" el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que señala violaciones de derechos humanos en México. "Son calumniadores, mentirosos, en México no se tortura, en México no hay torturas, en México no hay masacres".