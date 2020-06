Continúa la construcción de la terminal 3 del aeropuerto de la CDMX, dice AMLO

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha cancelado la construcción de la terminal 3 del AICM ante pandemia de Covid-19.

Desde Palenque, Chiapas, el Mandatario insistió en que se van a terminar las obras al tiempo que se sigue construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía.

"No es cierto, se va a terminar la ampliación del aeropuerto actual de la Ciudad de México y se sigue construyendo de acuerdo al programa el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022, se va a inaugurar ese nuevo aeropuerto y no solo se está rehabilitando la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, si no se va a resolver también el problema de hundimientos porque tiene un problema de estructura", afirmó en conferencia mañanera.