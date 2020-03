AMLO: gobierno alista plan DN-III por coronavirus

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador aseguró que su Gobierno ya alista un plan DN-III para atender la epidemia del coronavirus en el País.

Indicó que se contará con el apoyo de la Sedena y la Marina.

"Lo más importante es que estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y, si se requiere, ya se está preparando un Plan DN-III con este propósito", dijo en conferencia mañanera.

"Se está actuando de manera responsable y no debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la campaña, hay un Gobierno que protege al pueblo, ya no es el Gobierno de antes, de gobernantes irresponsables que aprovechaban circunstancias como estas para robar, para hacerse compras".

El Mandatario reiteró que se adelantarán apoyos a adultos mayores, por lo que se distribuirán 40 mil millones de pesos.

"Donde está más fácil es con la dispersión de los bancos, donde nos cuesta más es dónde no hay instalaciones bancarias y hay que llevar el dinero y también en esto nos va a apoyar la Guardia Nacional, en la distribución de fondos a todo el País", mencionó.

Por su lado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que hasta el momento sólo hay un deceso a causa del Covid-19, y que los 118 casos registrados son importados.

"Ayer tuvimos un deceso, es lamentable, como puede ser cualquier deceso, nuestras condolencias para la familia de la persona fallecida, este caso ilustra lo que va a pasar", dijo.

"Tenemos que estar preparados para una epidemia larga".