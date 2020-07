Se hará AMLO prueba de COVID-19 antes de viajar a Estados Unidos

MÉXICO.- Luego de 4 meses de que en México se confirmó el primer caso de COVID-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador por fin aceptó hacerse la prueba.

Dijo que se la hará hoy por la tarde, previo a su viaje a Estados Unidos, para reunirse con su homólogo Donald Trump.



El Mandatario mexicano indicó que no ha tenido síntomas, pero se hará la prueba porque va a salir y no puede ir enfermo al extranjero.



"Me voy a hacer la prueba el día de hoy por la tarde y mañana, si es que alcance que me den el resultado, ya mañana les informo, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, o no me han dado calenturas, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable", afirmó.