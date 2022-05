AMLO amenaza con faltar a Cumbre de las Américas si se excluyen a países

El presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con faltar a la Cumbre de las Américas si se excluyen a países, ya que cree fielmente que el propósito de la reunión es unir a toda América.

“Nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos a unidad de toda América, y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos” expresó López Obrador.

Durante la conferencia matutina de prensa, el mandatario explicó que solicitó a su homólogo Joe Biden invitar a todos los países del hemisferio, pero en caso de que no ocurra mandaría un representante.