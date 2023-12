AMLO da mensaje de Navidad: ‘Esta noche es para la paz’

La tarde de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió su Mensaje de Navidad 2023 a través de redes sociales, extendiendo cálidos deseos a la ciudadanía mexicana en el cierre del año. En un entorno decorado con flores de nochebuena y acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

El mandatario instó a evitar confrontaciones y a disfrutar de esta "Noche para la paz" en armonía.

"Esta noche es para desear mucha felicidad a todas y todos, desear que se mejoren los enfermos, que los que están sufriendo tengan momento de dicha, que los pobres, los desposeídos, no pierdan nunca la fe y la esperanza en un mejor porvenir. Para eso, todos los mexicanos y seres humanos luchamos, no solo pensamos en el prójimo, en los demás", "Así que muchas felicidades, no es esta noche para confrontarnos, pleitos, mucho menos para la guerra. Es para la paz, para el amor, y mañana la Navidad".