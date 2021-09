AMLO dará casas a familias que viven a las faldas del Chiquihuite

Luego del derrumbe del cerro del Cerro del Chiquihuite el pasado 10 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que instruyó hacer un estudio de riesgo de las viviendas que se localizan en las faldas de este cerro y ofreció a estas familias la entrega de casas en otro lugar "porque tienen mucho riesgo".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que los pobladores que requieran ser reubicados no "van a salir perjudicados, sino al contrario".

"Aprovecho para hacer el llamado a quienes por necesidad están ocupando las orillas del cerro del Chiquihuite, que tienen mucho riesgo. Hoy en la mañana hicimos una revisión porque hemos dado la instrucción de que se haga un estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos y hay casas que ya no pueden estar ahí, que es muy peligroso", dijo el presidente.

"Entonces, ¿qué les ofrecemos? Sus casas en otras partes en donde no corran riesgos, en donde puedan vivir con tranquilidad. Hoy dimos ya la instrucción en ese sentido", dijo.

"¿En dónde serán reubicados?", se les preguntó.

"En donde se consiga el terreno, vamos a conseguirlo, y las casas que sean necesarias para que no corran riesgo, porque lo más importante es la vida", señaló el presidente.