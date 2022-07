"Hay que esperar": AMLO ‘defiende’ a Bartlett por caso Camarena

Después de que fuera detenido hace dos semanas el narcotraficante Rafael Caro Quintero, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar vísperas sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos llame a declarar al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, sobre el asesinato en 1985 de Enrique "Kiki" Camarena, agente de la DEA.

Manuel Bartlett era secretario de Gobernación en el gobierno priista de Miguel de la Madrid cuando ocurrió el asesinato de Camarena.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, y a pregunta expresa, López Obrador señaló que se debe esperar a que continúen las investigaciones sobre el caso, y afirmó que no habrá impunidad para nadie.

"No sabemos, va a seguir y continuar, y hay que esperar. Nosotros no actuamos de manera ilegal y no hay impunidad", expresó.

"¿Aún así sea llamado Bartlett, ustedes estarían dispuestos a que él pueda colaborar con la investigación a tantos años de haber ocurrido esta situación?", se le cuestionó.

"Es adelantar vísperas, no nos adelantemos, vamos a esperar", respondió el presidente López Obrador.

"No nos adelantemos", responde AMLO luego de que le preguntan por el proceso de extradición de Caro Quintero a EEUU, ante la presunta participación de Manuel Bartlett en la tortura del agente de la DEA, Kiki Camarena. pic.twitter.com/FaJbUDNGWm — Laura Brugés (@LauraBruges) July 25, 2022

Caso Camarena salpica a Manuel Bartlett

Cómo se publicó en Novedades, Manuel Bartlett estaría no sólo relacionado, también implicado en el asesinato del agente de la DEA, según funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos en que participó en reuniones con narcos antes y después del crimen:

“Su nombre aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser interrogado al respecto”.

En Estados Unidos, se sospecha que en colaboración con el crimen organizado el entonces secretario de Gobernación, y Juan Arévalo Gardoqui, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en esos años, participaron en el interrogatorio de Camarena.

En ocasiones anteriores, el presidente López Obrador ha defendido a Manuel Bartlett.

(Con información de El Universal)