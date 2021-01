México: Gobierno de la 4T denuncia abusos en penales en gestión de García Luna

Claudia Guerrero

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscarán un acuerdo con proveedores de servicios de ocho penales que recibieron contratos durante la gestión de Genaro García Luna, porque están cometiendo un "abuso" y amagó con presentar denuncias para cancelarlos.

"Decirles que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna, pero, he dado instrucciones al Consejero Jurídico para que se actúe en dos vertientes. Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente"

El titular del Ejecutivo informó que el Gobierno buscará acuerdo o presentará denuncias para rescindir contratos de 8 penales concesionados por Genaro García Luna.



"Y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Se va hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo", señaló en conferencia matutina.

En este sentido, la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer el dinero que se llevan empresas tras administrar ocho Centros Pentitenciarios que se privatizaron con Felipe Calderón y Genaro García Luna.

A finales del mes pasado, en una carta donde aseguran que las identidades de testigos en el caso de Genaro García Luna no deben ser mantenidas en secreto, la defensa del exsecretario de Seguridad argumenta que él "no es el Chapo", por lo que las personas nombradas no estarían en riesgo.

La carta del abogado César De Castro, dirigida el 28 de diciembre al juez Brian Cogan, es una respuesta a una petición de los fiscales de retrasar la entrega de evidencia, por temor a que los testigos nombrados sean intimidados.

"El señor García Luna no es el Chapo", señala la misiva, compartida por el periodista de ViceNews Keegan Hamilton. "El señor García Luna no supone un riesgo de seguridad para nadie", como lo han señalado autoridades de Estados Unidos.

García Luna tendrá audiencia el próximo mes

García Luna se encuentra recluido en Nueva York, acusado de solapar y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa durante el Gobierno de Felipe Calderón.

La defensa asegura que García Luna ha sido un recluso "modelo" y que sus comunicaciones muestran que los testigos no estarían en peligro si son nombrados en el juicio.

"Confiamos en que ninguna de estas comunicaciones llevará a la conclusión de que García Luna supone ningún tipo de amenaza de seguridad para sus testigos ni para nadie más", asegura el abogado.

La defensa también critica las condiciones en las que se encuentra el ex titular de Seguridad. Esto, tras haber denunciado que se encontraba en aislamiento como parte de las medidas por un brote de coronavirus en la prisión de Brooklyn donde se encuentra.

La próxima audiencia de García Luna se celebrará el 17 de febrero.

