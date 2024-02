AMLO desafía a la SCJN: Anuncia reforma constitucional en electricidad

Tras el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Ley Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una reforma a la Constitución en materia de electricidad.

"Eso es lo que sucedió ayer, nosotros también ya estamos considerando que voy a enviar en el paquete (de iniciativas) del día 5 (de febrero) una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética , dejarla como la dejó el presidente López Mateos. Porque, si no, imagínense, cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público , entonces qué bien que me preguntas de eso” .

Ayer, la SCJN declaró inconstitucional la reforma impulsada por la 4T en marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que favoreció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas.

La Segunda Sala del máximo tribunal concedió el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado, al confirmar que los siete artículos principales de la reforma violan reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista, previstas en la Constitución desde 2013.

Eso incluye el artículo que ordena despacho preferente a energía generada por centrales de la CFE o privadas que trabajan en exclusiva para ella, por encima de las renovables y otras privadas.

También se refiere al artículo que eliminó la obligación de realizar subastas para adquirir energía y el que generalizó el acceso a certificados de energías limpias.

La votación tuvo un empate a dos, con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar a favor, Yasmín Esquivel y Lenia Batres en contra, y una excusa planteada por el Ministro Javier Laynez, la cual fue aprobada por tres votos contra uno.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el mandatario federal manifestó que el Poder Judicial está actualmente "secuestrado por la oligarquía" y urgió la reforma para que Ministros sean electos por el pueblo.