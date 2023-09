AMLO descalifica propuesta de Xóchitl de privatizar Pemex

Sin mencionar a Xóchitl Gálvez por su nombre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó su propuesta para abrir Pemex a la IP.

En la conferencia matutina de este viernes, el Mandatario federal dijo que las propuestas presentadas por sus opositores le son de utilidad ya que reflejan un pensamiento racista, clasista, discriminatorio.

‘Es que me ayudan mucho mis adversarios, imagínense que la señora (Xóchitl Gálvez) dice que va a privatizar Pemex, me ayuda’ , dijo AMLO mientras sonreía.