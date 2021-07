AMLO descarta que Delta represente riesgo para los menores

MÉXICO.- Durante la conferencia lleva a cabo en Palacio Nacional, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno está al pendiente sobre la variante Delta de Covid-19 y descartó que esta u otra variante represente un riesgo grave a menores de edad.

"Tenemos que estar atentos, pero todavía no hay algo grave en la afectación de niños por Covid de ninguna variante, no es un asunto grave afortunadamente. Lo que se está constatado es que se están contagiando más jóvenes no solo en México, sino en el mundo, y los jóvenes tienes más resistencia".