AMLO descarta que Salvador Llamas fuera parte de un grupo criminal

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay pruebas ni consta que Salvador Llamas Urbina, director del Sistema de Agua de Puerto Vallarta, Jalisco y coordinador del Gabinete del alcalde Luis Michel, y quien fue asesinado el pasado viernes en un restaurante, haya sido integrante de un grupo criminal.

En conferencia de prensa, el titular del ejecutivo manifestó que "al parecer fue un ajustamiento, un asesinato, fueron sobre él" y señaló que este tema fue tratado hoy lunes en la reunión del gabinete de seguridad y que se están llevando a cabo las investigaciones.

"Se están llevando a cabo las investigaciones, hoy se trató este tema en el gabinete de seguridad. Yo creo que pronto vamos a dar un informe sobre lo sucedido, lo que ya se dio conocer es que él estaba en un restaurante y entraron y lo asesinaron. Hubo también el asesinato de uno de sus escoltas, y también perdió la vida uno de los presuntos agresores en este encuentro, en esta confrontación.

"Se están analizando las causas y se está haciendo toda la investigación completa sobre este asunto y yo creo que pronto vamos a informar hasta dónde están las investigaciones".

El mandatario federal aseguró que sin falta, el próximo jueves en la sección "Cero Impunidad" que presenta el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, se dará a conocer sobre estos hechos, pero "al parecer fue un ajustamiento, un asesinato, fueron sobre él".

"John M. Ackerman etiquetó al funcionario como parte de un grupo criminal", se le preguntó.

"Eso no nos consta, no tenemos pruebas. Eso es, hay que esperar a que la autoridad haga la investigación quienes están viendo esta investigación, pero no se pueden hacer juicios a priori, no se puede adelantar ninguno resultado, por eso se hace la investigación y se va a informar.

"Lo que si deben de tomar en cuenta y yo creo que la gente lo sabe, es que nosotros no establecemos relacione de complicidad con nadie, es cero corrupción y cero impunidad, pero además no ocultamos nada, es llevar la práctica que la vida pública sea cada vez más pública, pero no es el caso de este compañero que mencionan, los voceros de la oligarquía, de los que están inconformes que son muchos", dijo.

(Con información de El Universal)