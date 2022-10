AMLO desmiente acuerdo para instalar sistema satelital de Rusia

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que México haya firmado un acuerdo con Rusia para la instalación del sistema satelital Glonass, como circuló una versión este fin de semana.

Durante la conferencia de prensa matutina López Obrador respondió que estos señalamientos son "politiquería" por el conflicto derivado entre Ucrania y Rusia.

"Imagínese, para que intervenga un expresidente de México a decir que estamos tomando partido y se está comprometiendo la soberanía de México, es politiquería, oportunismo", acusó el mandatario.

El presidente rechazó que estos satélites rusos sean usados para espiar, ya que afirmó que este no es su propósito.

Si bien puntualizó que se firmó un acuerdo con Rusia, aclaró que este ocurrió en septiembre del año pasado, antes de la invasión a Ucrania.

"La guerra produce mucho sufrimiento porque hay pérdida de vidas humanas, desplazados. También repercute en la economía de los países del mundo, la inflación. Y por eso estamos planteando que se busque el diálogo y pacificar, sin embargo hay quienes no quieren", expresó.

El fin de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que el acuerdo no contempla acciones con el sistema Glonass ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano.

Cabe mencionar que el pasado ocho de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón compartió un comunicado de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), que asegura que no se instalará el sistema satelital Glonass.

Asimismo, explicó que el acuerdo se ha firmado con otras organizaciones, como las de la Unión Europea y de otros estados.

De acuerdo con la información, el contrato representa la cooperación en la exploración de utilización terrestre para fines pacíficos con Rusia.