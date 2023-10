AMLO desmiente desacato de la Sedena en abrir archivos de la ‘Guerra Sucia’

Luego que ayer el Mecanismo para el Acceso a la Verdad afirmó que la Sedena desacató la orden presidencial de abrir los archivos de la Guerra Sucia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a él en el Ejército le obedecen.

Durante la mañanera, López Obrador aseguró que los miembros de ese mecanismo están equivocados o desinformado.