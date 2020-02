AMLO desobedece: reparte besos y abrazos a pesar del Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de la Secretaría de Salud recomienda tomar ciertas medidas para evitar el contagio de coronavirus Covid-19, tal parece que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le importa el riesgo.

Durante su reciente gira en Tabasco, AMLO se mostró amable y cercano con sus paisanos, al grado de repartir besos y abrazos a los muchos ciudadanos que asistieron al evento en Tamulté de las Sabanas, en el municipio de Centro.

Horas antes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Planeación y Prevención de la Salud, detalló que mediante acciones preventivas como lavarse las manos continuamente o evitar “besos y abrazos” se puede evitar la propagación del coronavirus.

Ante estas recomendaciones, en la misma conferencia matutina se le preguntó al presidente si tomaría medidas de precaución en sus giras: