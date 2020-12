México: AMLO destaca que presupuesto se queda en manos de las comunidades

Oaxaca.- Tras destacar la calidad del nuevo camino rural a Santa Ana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es fruto de la organización social y comunitaria en Oaxaca, además de que ahora el presupuesto se queda en las comunidades.

Es admirable, dijo, que se haga esta obra y que el presupuesto quede en las mismas comunidades, porque así se da el trabajo, se beneficia a la región y se reactivan el comercio y la economía.

"Esta obra", sostuvo "tiene un efecto multiplicador, se hace el camino para comunicar a la cabecera municipal, se da empleo y se reactiva la economía".

El mandatario afirmó que la obra que hoy se inaugura es fruto de la organización social y comunitaria de los pueblos de Oaxaca.

"No es fácil de aplicar esto mismo en otros municipios del país, porque no hay la organización comunitaria, no existen los gobiernos de Usos y Costumbres, no existe el tequio, la ayuda mutua, lo que hay en Oaxaca, que han conservado por siglos", aseveró.

"Esto es algo excepcional, es como una gran isla en el país y en el mundo, es algo único"

López Obrador consideró que conservar este tipo de organización es porque en Oaxaca no se privatizó la tierra, pues la mayor parte es comunal, lo que no ocurre en otros estados.

En Oaxaca, detalló, el 85 por ciento del territorio es comunal, el 10 por ciento es ejidal y el 5 por ciento restante es pequeña propiedad.

"Eso, creo yo que fue determinante para mantener esta organización social comunitaria"

No se privatizó la tierra y que conste, expuso, que de aquí son originarios dos presidentes que llevaron a cabo reformas agrarias profundas, Benito Juárez y Porfirio Díaz.

El presidente agradeció a las autoridades municipales, delegacionales, y de cada comunidad, y de manera especial a los integrantes del comité a cargo de la obra, por su manejo con honestidad del presupuesto.

"Eso merece un gran aplauso, un gran reconocimiento", manifestó.

Durante su gira de trabajo varias personas se acercaron para saludarlo, sin embargo, recibió críticas por no usar cubrebocas. Una mujer incluso le obsequió un pavo y un mezcal de la región.